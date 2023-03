Irchonwelz: une collaboration éphémère pour les brasseries des Légendes et de la Senne

Pour cette nouvelle bière éphémère, les Maitres Brasseurs respectifs ont choisi de travailler avec des levures Вrettanomyces bruxellensis, plus communément appelées Breet. Les Brett sont des levures sauvages présentes dans la région bruxelloise et sont principalement utilisées dans la fabrication des bières de fermentation spontanée type lambic (Gueuze, Kriek et Faro). Ici, elles serviront pour la réalisation d'une bière de fermentation haute. Elles apporteront une saveur localement originale et offrirons une touche de finition distinctive qui évolue à mesure que la bière vieillie. Des notes de campagne, de foin frais et de cuir seront bien équilibrées par des notes fruitées et rafraichissantes.

Bref, vous l’aurez compris, une levure très aromatisante pour cette bière que les Maîtres Brasseurs aiment appeler « collab ». C’est naturellement que la Brasserie des Légende s’est tournée vers la Brasserie de la Senne. Toutes deux se réunissent de par leurs valeurs et leur philosophie pour une qualité naturelle, écoresponsable et durable. De réels repères pour le consommateur d'aujourd'hui. Il y a aussi l’envie de découvrir de nouvelles saveurs, de changer des brassins. Ce n’est pas la première fois que la Brasserie des Légendes s’associe avec une autre brasserie. De Ranke à Dottignies a déjà collaboré avant qu’Yvan De Baets, directeur de la Brasserie de la Senne accepte une nouvelle association.