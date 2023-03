Les clients du Delhaize invités à manifester devant le magasin de Verviers pour soutenir les travailleurs

Début mars, Delhaize annonçait sa décision de franchiser ses 128 magasins intégrés. Depuis, on peut dire que la situation est sacrément tendue entre les travailleurs et la direction. Les manifestations et les piquets de grève s’enchaînent devant les magasins qui ont longtemps fermé leurs portes. Pour certains, elles le sont encore d’ailleurs. Lire aussi Des PME publient une lettre ouverte en réponse aux critiques reçues des employés de Delhaize: «Chez nous, un collaborateur n’est pas un numéro» À Verviers, deux supermarchés sont concernés, celui du boulevard des Gérardchamps et celui d’Heusy, avenue de Spa. Ce samedi 1er avril, le SETCa a décidé d’interpeller la direction de manière un peu différente. « Nous invitons les clients à venir apporter leur soutien aux Delhaiziens », rapporte Morgane Thomas, secrétaire régionale pour le SETCa Verviers. Les clients sont invités à rejoindre le personnel du magasin entre 10 et 12 heures devant le supermarché du boulevard des Gérardchamps.

Lire aussi Dolhain retrouve son Delhaize entièrement rénové ce vendredi: «C'est beaucoup mieux, il n'y a pas photo» « Ce 1er avril, nous menons des actions et demandons aux clients de se montrer solidaires avec les travailleurs. Delhaize n'est pas une entreprise en difficulté qui enregistre des pertes. À la suite des résultats robustes de l'entreprise au cours de l'année écoulée, le salaire du patron de Ahold-Delhaize a récemment été augmenté jusqu'à 6,519 millions d'euros (au lieu de 5,7 millions d'euros l'année précédente) », explique la secrétaire régionale qui ne s'arrête pas là.

Lire aussi Le PTB veut soutenir les travailleurs de Delhaize au prochain conseil communal de Verviers « Delhaize invoque une perte de croissance de l’ordre de 1,1 % pour les magasins intégrés, là où les modèles franchisés affichent une croissance de 3,5 %. C’est comparer des pommes et des poires. Pour rappel, 25 % des franchisés sont en difficulté et les licenciements qui en découlent ne sont pas rares. Il y a d’autres manières de doper les ventes et d’assurer la croissance que de mettre à la porte les fidèles travailleurs. »

Pour la syndicaliste, « c'est sacrifier 9.000 personnes sur l'autel d'un capitalisme crapuleux ». « Dans la nouvelle commission paritaire, les salaires sont inférieurs d'environ 20 à 25 % à ceux de la commission actuelle. Les travailleurs y travaillent plus d'heures, réparties sur six jours au lieu de cinq. Céderiez-vous un quart de votre salaire pour plus de travail et moins d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ? Delhaize traite ses fidèles travailleurs comme des vaches à lait. »