Début de l'installation de 15 logements modulaires temporaires destinés aux réfugiés ukrainiens sur le site des Cailles à Watermael-Boitsfort

Ces 15 nouveaux logements temporaires s'additionnent aux 30 logements modulaires déjà achevés et habités sur les sites Tritomas et Gazomètre à Molenbeek, ainsi qu'aux 30 autres qui sont en cours d’installation à Schaerbeek. D’ici fin mai 2023, un total de 75 logements modulaires temporaires, ainsi que 3 équipements collectifs avec espaces polyvalents seront installés sur les sites de Molenbeek, Schaerbeek et Watermael-Boitsfort.

La plateforme Bruss’Help proposera ces logements à des familles de réfugiés sur la liste d’attente. L'asbl Communa a été désignée pour la gestion opérationnelle et le bon suivi sur ce site. Elle s’occupera, en collaboration et concertation avec la commune de Watermael-Boitsfort, du lien avec le quartier, soutiendra la vie collective et la gestion communautaire des lieux, et orientera au mieux les réfugiés vers les structures existantes de soutien psychologique, médical et social.