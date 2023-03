Nicolas Frydrak rempile à Forchies en P3C Hainaut

Actuellement en tête de la P3C avec quatre points d’avance sur l’équipe B de la RAAL, Forchies n’a pas encore validé son ticket pour la P2 mais cela n’empêche pas le comité de préparer le futur exercice.

« Nicolas Frydrak sera toujours notre entraîneur la saison prochaine », a ainsi confirmé le président Pascal Gambone, qui compte renforcer son effectif. « On a commencé à voir des joueurs mais il est délicat de finaliser des choses sans savoir dans quelle division on évoluera. On espère qu’on y verra plus clair au terme de ce week-end. Quant à nos joueurs actuels, ils devraient majoritairement rempiler eux aussi. »