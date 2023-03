La baronne Mimi Ullens tuée par son beau-fils Nicolas: sa sœur Brigitte le défend, «mon frère a explosé»

L’auteur du crime, c’est Nicolas Ullens. Le baron Nicolas Ullens de Schooten est né d’un premier mariage entre le baron Guy Ullens et Micheline Franckx. Il était déjà connu en Belgique pour son poste à la Sûreté de l’État il y a quelques années, et son combat contre Didier Reynders qui s’en est suivi.

Mercredi dernier, la noblesse de notre pays a été touchée par un drame. Le parquet du Brabant wallon a confirmé qu’une dame âgée née en 1952 avait été tuée par balle devant son domicile à Ohain. Il s’agit de la baronne Myriam Ullens de Schooten, née Myriam Lechien et connue sous le surnom de « Mimi », elle est la seconde épouse du baron Guy Ullens de Schooten Whettnall.

« Mon frère est un homme extrêmement gentil. Il n’a certainement pas fait cela de manière préméditée. Il venait d’être grand-père depuis trois mois et la semaine prochaine, il devait partir en vacances avec sa famille. Mais il a explosé mercredi. Notre famille a été ravagée pendant des années. Pour Mimi, une seule chose comptait : elle voulait la fortune de la famille pour elle-même et nous ne comptions pas. Elle a même interdit à papa de rester en contact avec nous. Ces dernières années, l’état mental de papa s’est dégradé et elle en a profité. »