Elodie a une collection… vraiment spéciale: «J’en ai plus de 300 différents… Et je les utilise tous!»

C’est une collection qui a débuté par son travail. Secrétaire administrative, Elodie Duhamel s’est passionnée pour… les stylos quatre couleurs, comme elle l’explique à nos confrères de La Voix du Nord. « J’ai toujours utilisé des stylos à quatre couleurs pour mon travail. C’est très pratique. Et puis, j’en ai eu plusieurs avec des designs différents. Du coup, en 2019, j’ai commencé à les collectionner, explique la jeune femme. De fil en aiguille, mes collègues de travail et ma famille m’en ont apporté des nouveaux. Maintenant, j’en ai plus de 300 différents. Et je les utilise tous ! »

La trentenaire, habitante de Mentque-Nortbécour dans le nord de la France, collectionne les stylos à quatre couleurs, qu’elle conserve principalement sur son lieu de travail, elle part aussi à la recherche des supports qui mettent en valeur ses découvertes.