Le chef de l’Otan Jens Stoltenberg espère hisser le drapeau de la Finlande «dans les jours qui viennent»

«J’ai hâte de hisser le drapeau de la Finlande au siège de l’Otan dans les jours qui viennent», a tweeté vendredi Jens Stoltenberg avant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Alliance prévue à Bruxelles les 4 et 5 avril.

Les deux pays nordiques ont demandé ensemble à adhérer à l’Otan après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais la Turquie et la Hongrie bloquent encore l’entrée de la Suède.

«J’espère accueillir dès que possible la Suède en tant que membre à part entière de la famille de l’Otan», a-t-il ajouté.

«La Finlande rejoindra officiellement notre Alliance dans les prochains jours. Son adhésion rendra la Finlande plus sûre et l’Otan plus forte», a déclaré Jens Stoltenberg.

«La Finlande dispose de forces très compétentes, de capacités avancées et d’institutions démocratiques fortes. Elle apportera donc beaucoup à notre Alliance», a-t-il ajouté.