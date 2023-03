Guerre en Ukraine: le président bélarusse craint une guerre «nucléaire» à cause du soutien occidental à l’Ukraine

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko, proche allié de la Russie, a appelé vendredi à une «trêve» en Ukraine et à des pourparlers «sans conditions préalables» entre Moscou et Kiev.

«Il est possible — et il le faut — de régler toutes les questions territoriales, de reconstruction, de sécurité et autres à la table des négociations sans conditions préalables», a-t-il ajouté.