Coup de massue pour Dominic, un Belge: «Nous en avons reçu une première mardi dernier mais peu de temps après...»

Il y a deux ans, des radars ont été installés sur la N755 qui passe sur la commune de Gingelom dans le Limbourg. Depuis, les passants doivent rouler à 70km/h maximum s’ils ne veulent pas d’amende, explique HLN. de videos « Après un certain temps, il s’est avéré que les caméras n’étaient pas actives. De temps en temps, nous entendions qu’elles l’étaient mais cela ne s’est jamais avéré vrai », explique Dominic Sanasi, un habitant.

Mais ce qui était vrai un temps ne l’est plus depuis octobre 2022. Et pour cause, la commune de Gingelom l’a indiqué sur son site internet : le contrôle est actif. Le problème ? Certains n’étaient pas au courant, tout comme Dominic.

Lire aussi Charlotte, jeune Belge, ne s’attendait pas à recevoir huit amendes… le même jour dans sa boîte aux lettres! « Nous avons reçu une première amende mardi dernier. Je l’ai payée immédiatement, mais peu de temps après, j’en ai reçu une deuxième, une troisième et une quatrième… », explique le conducteur. Au total, Dominic et sa femme ont reçu huit amendes entre le 2 et le 9 mars pour une somme de 63 € chacune.

« Parfois, nous accélérons un peu plus et ce n’est pas autorisé, mais ce n’est pas comme si nous étions des tueurs, n’est-ce pas ? Je suis prêt à payer une amende, mais pas plus. Je n’ai même pas eu l’occasion d’adapter ma conduite », estime Dominic qui n’est pas le seul dans le cas.