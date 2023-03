«Il est persona non grata quand je fais le journal»: ce visage phare de RTL que Caroline Fontenoy préfère éviter d’avoir sur le plateau du RTL Info (vidéo)

La maman de Lou et Zélia a notamment évoqué le présentateur météo de RTL, Stephan Van Bellinghen, avec qui les fous rires sont difficilement contrôlables. « On a beaucoup joué ensemble au théâtre pour le Télévie et on a développé plein de private jokes, pas comprises par ceux qui regardent. On ne peut plus faire de l’antenne ensemble. Il fait des blagues tout le temps, il ne s’arrête jamais, même en direct. Il est persona non grata quand je fais le journal », nous a confié Caroline Fontenoy dans la vidéo ci-dessus, sur le ton de l’humour bien sûr.