Ils se faisaient une joie de se rendre à Disneyland mais…: le voyage a été annulé, «cela revenait à 100.000 euros»

Cela faisait près de 3 ans que les membres de Bruxelles Fiscalité attendaient leur journée du personnel. Annulé en 2020 à cause du covid, ce Family Day devait être à nouveau organisé à Disneyland Paris. Malheureusement, l’Inspection des finances en a décidé autrement, expliquent nos confrères de l’Echo.

Et pour cause, 600 adultes et 140 enfants devaient prendre part à ce voyage qui revenait à 100.000 € pour financer la journée et le transport soit le double de ce qui était prévu en 2020. Une dépense bien trop importante pour l’Inspection des finances qui a tout simplement décidé d’annuler.