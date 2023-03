PAD Mediapark à Schaerbeek: le gouvernement bruxellois donne son feu vert à la nouvelle mouture

Le site de Mediapark est situé sur la commune de Schaerbeek, à proximité directe des communes de Woluwe-Saint-Lambert et d’Evere. Ancienne propriété des entreprises RTBF et VRT, le site enclavé d’environ 20 hectares a été acquis par la Région bruxelloise dans le but d’ouvrir ce bout de territoire à son environnement urbain immédiat. Situé dans une zone en carence d’espaces verts accessibles au public, l’ouverture du site comme quartier et pôle média attractif à l’échelle régionale et nationale présente une réelle opportunité d’offrir aux Bruxellois un nouveau quartier comprenant de nombreux espaces publics et espaces verts qualitatifs et des logements. Suite aux résultats de la première enquête publique, le gouvernement avait décidé de modifier en profondeur le projet initial. Ce nouveau plan 2.0 élaboré par perspective.brussels, l’administration en charge de la planification territoriale, intègre une série de demandes émanant de la société civile et des instances consultatives : une baisse significative de la densité du site, au profit des espaces verts et ouverts pour près de 10 hectares ; ainsi qu’une protection accrue pour la biodiversité urbaine sur l’ensemble du site.

« Grâce à l’enquête publique et à la démocratie urbaine, le gouvernement bruxellois a pu retravailler avec un cap clair et présenter un tout nouveau projet urbain répondant encore davantage aux enjeux exprimés par les Bruxellois et les Bruxelloises : un nouveau quartier habité à destination des médias avec plus de 10 hectares d’espaces ouverts et verts, faisant la part belle à la protection de la biodiversité urbaine ainsi qu’aux atouts indéniables de ce bout de territoire bruxellois », déclare le ministre-président Rudi Vervoort (PS).

Quatre objectifs Avec ce projet urbain, le Gouvernement bruxellois souhaite rencontrer quatre principaux objectifs : déployer le site Reyers comme pôle des médias, intégrer la biodiversité dans les projets urbains, désenclaver le site pour en faire un quartier habité et mettre en œuvre des principes d’économie circulaire

Une série de chantiers sont par ailleurs déjà en cours à Mediapark et permettent de préfigurer le futur de ce nouveau quartier. Les travaux de construction des nouveaux sièges de la RTBF (Media Square) et de la VRT battent leur plein. Leurs ouvertures sont respectivement prévues pour 2024 et 2025, tout comme ceux en cours pour la construction du bâtiment FRAME qui accueillera notamment le nouveau siège de BX1 et l’Ihecs Academy. Enfin, et parallèlement à ces projets, le réaménagement du boulevard Reyers et le Masterplan pour le Parkway-E40 signent la transition du quartier et de la Région vers une mobilité automobile plus apaisée. Le projet de PAD Mediapark (et son RIE) sera soumis à enquête publique au printemps 2023 et un moment de consultation public sera également organisé dans ce cadre, afin de permettre aux habitants et à toutes personnes intéressées de poser leurs questions. L’ensemble des informations et des documents relatifs au projet de plan sont consultables sur le site internet de perspective.brussels, ainsi qu’auprès des administrations communales de Schaerbeek, de Woluwe-Saint-Lambert et d’Evere durant l’enquête publique.