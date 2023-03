Hooverphonic viendra aux Fêtes de la musique de Couvin, le coût du concert est estimé à 70.000€: «C’est bien d’avoir trouvé ce budget alors que pendant la crise Covid, il n’y avait plus d’argent pour aider les commerçants et les jeunesses... »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’édition 2023 des Fêtes de la musique de Couvin s’annonce grandiose puisqu’un concert exceptionnel se tiendra pour l’occasion. L’échevin Bernard Gilson a réussi à attirer le groupe Hooverphonic. Alex Carlier, Raymond Geerts et la chanteuse mythique Geike Arnaert viendront performer leurs plus grands succès, dont le célèbre « Mad about you » au sein du parc Saint-Joseph.