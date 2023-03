Un homme privé de liberté après une agression à la gare des Guillemins

Un jeune homme, né en 1994, a été privé de liberté la nuit de jeudi à vendredi à la gare des Guillemins à la suite d’une agression. Lorsque la police de Liège est intervenue sur place, le suspect et la victime étaient toujours présents. La victime qui a encaissé de nombreux coups a été prise en charge par les secours et hospitalisée.

Le suspect qui est bien connu de la justice et de la police, notamment pour des faits de coups et blessures, a été privé de liberté. Il a reconnu qu’il avait donné des coups à la victime, mais a expliqué aux enquêteurs qu’il avait agi de la sorte pour protéger une de ses amies qui avait été importunée par la victime. Une tierce personne qui n’a pas été identifiée et qui n’a donc pas pu confirmer cette version.