On a testé la «Friends Experience» à Bruxelles (vidéo)

Canap en velours orange, cadre jaune sur porte lilas… bienvenue dans le petit monde de Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler et Joey ! Dès ce vendredi 31 mars et jusqu’au 18 juin 2023, le Palais 4 de Brussels Expo devient ainsi le nouveau quartier général de nos incontournables « Friends », dont les aventures font toujours les choux gras de Netflix.

De Boston à Paris, en passant par Dallas, Washington ou encore Toronto, l’exposition immersive dans les décors emblématiques de la série qui a révélé Jennifer Aniston et sa clique a déjà rencontré un succès phénoménal aux États-Unis et en France, première étape de sa tournée européenne, où elle a reçu plus de 150 000 fans en trois mois. Il faut dire que ces derniers avaient de bonnes raisons de se ruer Porte de Versailles ! Entre la fontaine du célèbre générique chanté par The Rembrandts, l’appartement des filles, celui des garçons, la cage d’escalier (où David « Ross » Schwimmer a bien du mal à faire « pivoter » son divan) et le mythique Central Perk, lieu des pauses café de la bande… cette « Friends Experience », dorénavant située à quelques encablures de l’Atomium, est une authentique et remarquable plongée dans l’univers des six amis new yorkais.