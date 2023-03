Reconstitution du drame de Strépy: «Nous soulignons la grande dignité des familles»

Le nouveau Procureur du Roi de Mons, Vincent Macq et Damien Verheyen, Substitut et porte-parole, ont révélé que la reconstitution s’est déroulée de 19h30 à 4h du matin, rue des Canadiens, le lieu du drame. Pou rappel, il y a un an, six personnes ont été tuées et des dizaines blessées.

Lire aussi Le drame de Strépy reconstitué dans la rue des Canadiens: «Mon client, en pleurs, est parvenu à refaire certains gestes», affirme Frank Discepoli, l’avocat de Paolo Falzone (photos)

Lire aussi Le drame de Strépy reconstitué dans la rue des Canadiens ce jeudi soir: nos images exclusives!

Les familles des victimes étaient également présentes, elles sont restées jusqu’au bout. Le substitut a notamment insisté sur la grande dignité des familles, qui a permis que la reconstitution se déroule sereinement, malgré une émotion bien présente et bien compréhensible. En cas de besoin, quinze psychologues du service d’assistance aux victimes étaient là également.