«Murder Mystery 2»: Jennifer Aniston et Adam Sandler, retrouvailles à Paris, sur Netflix

Les « Murder Mystery », c’est avant tout une parodie des « whodunit » à la Agatha Christie, comme « Mort sur le Nil », avec comme fins limiers, au nez un rien bouché, les Spitz. Soit Audrey, coiffeuse, et son mari, Nick, aspirant inspecteur mais tirant comme un pied. Ils forment un couple américain de la classe moyenne se retrouvant au milieu d’une dynastie de snobinards pour résoudre, à l’insu de leur plein gré, une tortueuse affaire. Dans le premier volet, il s’agissait de l’assassinat d’un richissime et imbuvable patriarche. Cette fois, le couple est invité au mariage de son pote Maharajah (Adeel Akhtar), l’un des rares rescapés innocents du premier volet. Évidemment, la noce, fastueuse, sur une île indienne, tourne à la catastrophe : leur ami est kidnappé tandis qu’un de ses serviteurs est assassiné. Les Spitz, qui suite à leur succès initial ont ouvert sans grand succès leur propre agence de détectives, décident d’essayer de résoudre ce nouveau mystère. Devant eux, une série de suspects plus infatués les uns que les autres, dont la fiancée de Maha, jouée par la Française Mélanie Laurent. Ils doivent faire aussi avec un super-agent campé par Mark Strong. Parviendront-ils à le vaincre sur son propre terrain ?

Si les poubelles encombrent Paris ces dernières semaines, en réponse à la réforme des retraites assénée par le président Macron, pour les Américains, la capitale française reste la Ville lumière, l’endroit le plus chic sur terre pour terminer un film en apothéose. Ainsi, après Keanu Reeves qui a choisi la basilique du Sacré-Cœur comme point final aux aventures de John Wick, c’est au sommet de la tour Eiffel que Jennifer Aniston et Adam Sandler bouclent leur nouvelle enquête dans « Murder Mystery 2 », disponible sur Netflix depuis ce 31 mars.

Le réalisateur Jeremy Garelick réunit les mêmes ingrédients qui avaient fait le succès du premier volet : un casting international (avec le retour de Dany Boon en inspecteur français) dans des cadres variés et luxueux. Suite oblige, les scènes d’action gagnent en moyens. Mais l’attraction fatale reste Adam Sandler et, surtout, Jennifer Aniston en ploucs américains regardés de haut par l’aristocratie européenne avant de résoudre, avec beaucoup de chance, l’énigme.

Lire aussi Netflix Belgique: quelles sont les nouveautés sur la plateforme de streaming en avril 2023?

La tournée des télés

Jennifer Aniston est irrésistible dans un rôle de fille lambda regardant des étoiles plein les yeux ce monde de personnalités logiquement inapprochables… dont elle fait plutôt partie dans la vie réelle, même si elle n’a jamais été snob. L’actrice de 54 ans l’a d’ailleurs prouvé en assurant une promo d’enfer, hélas limitée à la télé française, où elle est passée par « Quotidien » comme par « C à vous ». Elle qui est revenue sur sa rhinoplastie (clamant que c’était pour « remettre ma cloison nasale dans l’axe et mieux respirer ») et surtout l’absence d’enfants (affirmant avoir « tout essayé pour en avoir ») n’aura décidément pas eu de chance avec Paris : avant d’avoir droit aux manifs et aux poubelles, elle a tourné « Murder Mystery 2 » en pleine pandémie : « J’ai passé beaucoup de temps enfermée dans ma chambre d’hôtel, entre les prises. » Elle aura quand même pu marcher avec son complice, sous la pluie, sur les Champs-Elysées : « C’était drôle, car Adam Sandler n’arrêtait pas de crier : Hey, les gars, regardez, c’est Jennifer Aniston ! Mais personne ne le prenait au sérieux parce que je portais un masque. »