«The Power»: les femmes font leur révolution dans cette nouvelle série coup-de-poing sur Prime Video

Adapté du best-seller de Naomi Alderman par le studio qui a fait « Chernobyl », « The Power » est la nouvelle série coup-de-poing à ne pas manquer sur Prime Video. L’intrigue nous plonge dans un monde parallèle où, du jour au lendemain, une anomalie de la nature confère à toutes les adolescentes le pouvoir d’électrocuter les gens à volonté.

de videos

Lire aussi «On doit dispatcher les vannes aux talents»: les blagues des candidats de «LOL, qui rit, sort!» ne viennent pas toujours d’eux, un auteur du programme raconte

Plus qu’une histoire surnaturelle, la série dépeint avant tout les violences infligées aux femmes aux quatre coins du globe, et montre comment les différents gouvernements vont gérer leur nouvelle « puissance », empruntée par certaines pour réprimer à leur tour. Un cercle vicieux sur fond d’inégalités de genre, brutales et très imagées, dans lequel s’engouffre l’excellente Toni Collette.