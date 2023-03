Tout pour revivre la bataille de Waterloo

Comme elle est belle, la ferme brabançonne qui abrite le gîte et la chambre d’hôtes La Bachée ! La cour intérieure, les murs blancs, la végétation autour… Quel cachet ! Il faut dire, les anciennes écuries et la grange datent de 1721. Plus de 300 ans d’histoire pour cette ferme située au cœur du champ de bataille de Plancenoit. Frissons ! Si le gîte peut accueillir jusqu’à 5 personnes, la chambre de La Bachée peut en accueillir jusqu’à 3 : amplement suffisant pour cette parenthèse en amoureux. Ce qui m’a plu ? La lumière qui s’infiltre partout, la jolie mezzanine, le jardinet herbagé. Et côté pratico-pratique, le parking aisé et les commerces locaux de toute proximité. Surtout, nous sommes juste à côté du champ de bataille de Waterloo : à nous les hauts lieux de l’Histoire !

On a commencé notre week-end par une balade à vélo dans la campagne environnante : on a pédalé sur la Route Napoléon, sur les traces de l’Empereur. La balade, au départ du musée Wellington, fut intéressante : des panneaux explicatifs ponctuent le parcours. Beaucoup d’émotions en chemin aussi : c’est la Ferme de Mont-Saint-Jean qui m’a le plus touchée. Le 17 juin 1815, veille de la fameuse bataille, c’est là que le duc de Wellington installa son hôpital de campagne. On a posé nos vélos le temps de visiter le musée et on en a profité pour goûter une bière à la micro-brasserie de la ferme.