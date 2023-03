Vingt ans après son entrée en vigueur, le permis d’environnement est réformé en Wallonie

Le texte vise à renforcer la protection de l’environnement, moderniser la gestion de ces permis et mieux articuler l’obtention d’un permis avec le vécu de l’exploitation. Le permis d’environnement est entré en vigueur en Wallonie en 2002. Il soumet les entreprises à une autorisation selon le risque d’atteinte à l’environnement (qualité de l’eau, de l’air ou des sols, déchets, pollution sonore, etc.) La législation a déjà été modifiée plusieurs fois. La réforme actuelle est le fruit d’un an de travail qui a associé l’administration, le secteur économique, des associations environnementales, les communes, etc.

de videos «Aujourd’hui, on a trop souvent un permis qui, une fois accordé, reste dans un tiroir pendant 20 ans. Et lorsque l’exploitant doit le renouveler ou qu’il est contrôlé par l’administration, il tombe parfois des nues et se retrouve avec des contraintes qu’il n’avait pas vu venir», a expliqué la ministre.

Trois principes s’appliqueront. Le permis sera coordonné (un permis pour un établissement même en cas d’extension), continu (délivré pour la durée d’exploitation) et révisable et évolutif. Les conditions d’exploitation du permis seront obligatoirement mises à jour régulièrement, sur base d’une évaluation des incidences environnementales et d’une enquête publique, le cas échéant. Les actualisations cibleront prioritairement les activités qui touchent le plus l’environnement.

La ministre veut une gestion plus dynamique des permis. Une forme de check-list sera communiquée aux exploitants avec les obligations auxquelles ils doivent répondre, les documents à fournir, etc. Un monitoring sera réalisé à intervalle régulier (entre un an et trois ans). Puisque le permis sera continu, la réforme permettra également de tenir au courant l’exploitant de nouvelles exigences qui s’appliqueraient à lui. Un gage de sécurité juridique, selon la ministre.