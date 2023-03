Attention à cette image d'un "homme âgé au visage ensanglanté manifestant en France"

"L'image d'un homme âgé au visage ensanglanté manifestant en France fait le tour du monde", soutient un tweet partagé plus de 5.000 fois (aujourd'hui supprimé mais archivé ici et dont le contenu a été repris depuis dans d'autres tweets ) depuis sa publication, le 29 mars 2023.

On voit sur le visuel associé, en gros plan, le visage ensanglanté d'un homme qui semble très âgé, la bouche ouverte, visiblement aux prises avec des forces de l'ordre, à en juger par l'arrière-plan, où on distingue un homme équipé d'une visière mais aussi une silhouette au bras équipé d'une coque de protection.

Plusieurs éléments laissent en effet penser à une création d'intelligence artificielle, comme l'AFP et plusieurs experts ont pu le constater.

Une image publiée sur Facebook dès le 19 mars

Grâce à une recherche inversée d'image puis à une recherche de mots-clés, nous avons pu retrouver une occurrence de l'ensemble de cette image sur Facebook, dans une publication datée du 19 mars (lien archivé ici), avec la légende suivante : "Ça te fait jouir de faire fracasser les citoyens #Macron ? Ce pauvre retraité qui pense à ses enfants en manifestant pacifiquement ! … Et après certains viendront chialer pour une poubelle en feu ou une vitrine casée ! Partagez pour montrer ce que Macron a fait de notre Démocratie !"

Capture d'écran réalisée sur Facebook le 30 mars 2023.

Cette version non rognée - contrairement à la photo virale -, est bien plus détaillée : on y voit le même homme âgé ceinturé par au moins trois hommes casqués. En arrière-plan, on distingue d'autres membres des forces de l'ordre, le regard tourné dans une autre direction, et, encore plus au fond, des arbres devant un immeuble.

Joint par l'AFP le 30 mars 2023, Victor Baissait, spécialiste des images générées par l'IA, souligne : "C'est une image plutôt réussie à première vue, qui ressemble fortement au style du [générateur d'images par IA] Midjourney. Quand on voit le fond, on sait que l'internaute a très probablement demandé à faire quelque chose qui se passe en France, on reconnaît des caractéristiques de bâtiments français dans des rues où il y a des manifestations."

"C'est définitivement une image générée par intelligence artificielle", a abondé le 30 mars 2023 auprès de l'AFP Nick Saint-Pierre, un autre spécialiste de l'IA.

De multiples incohérences visuelles

La page Facebook à l'origine de la publication du 19 mars 2023 n'avait pas donné suite aux sollicitations de l'AFP au moment de la publication de cet article, plusieurs éléments de l'image laissent penser qu'elle a été générée par une intelligence artificielle. A commencer par l'absence de signes distinctifs des forces de l'ordre françaises (bandes de couleur sur les casques, insignes sur les uniformes).

Capture d'écran du 30 mars 2023.

"L'image a un grain différent de celui d'une photo : elle a l'air peinte, ce qui est généralement le cas des images générées par IA. Une tache de sang sur la main est bizarre. L'un des casques sur le CRS le plus à gauche, car il semble cassé, avec une partie qui ressort. Le CRS a droit à une visière beaucoup trop longue, il y a une encoche peu réaliste dessus, et elle rentre dans la tête de la personne alors qu'elle n'est pas cassée", pointe Victor Baissait.

Nick Saint-Pierre souligne de son côté que le tissu du vêtement du vieil homme et celui de l'uniforme du CRS "fusionnent sur l'image", trahissant une création par IA.

Comme le soulignait le 30 mars 2023 dans un tweet, exemples à l'appui, un utilisateur de Midjourney, Lionel Mandeix, l'image du vieil homme ensanglanté ressemble fortement aux créations réalisables sur la cinquième version de cette IA.

C'est de l'IA à 100% il n'y a pas de cohérence avec les traces de sang partout ! voilà qqs images générées sur Midjourney V5 pic.twitter.com/1F6QPkHUrE — Lionel Mandeix (@LioMdX) March 30, 2023

Contacté par l'AFP, Lionel Mandeix explique avoir utilisé des mots-clés détaillés ("image d'un homme âgé de 90 ans blessé au visage entouré de force de maintien de l'ordre équipé de protection lors de manifestation violente à Paris"), accompagnés de précisions sur le type de rendu souhaité, pour tenter de générer une image la plus ressemblante à celle vieil homme devenue virale en ligne.

Un essai réalisé par l'AFP sur la cinquième version de Midjourney avec les mêmes indicateurs donne des résultats très ressemblants à celui de l'image devenue virale, comme on peut le voir ci-dessous.

Images générées par l'AFP via le générateur de fausses images MidJourney le 30 mars 2023

Contacté par l'AFP, MidJourney n'avait pas répondu aux sollicitations avant la publication de l'article.

Le difficile chiffrage des manifestants blessés

"Ce sont des images qui émeuvent car elles sont ancrées dans l'actualité avec le débat autour des violences policières, donc ça paraît crédible, ce qui pousse les gens à retweeter sans questionner", analyse Victor Baissait.

D'autant que le 30 mars - jour où a été postée sur Twitter la photo que nous examinons - plusieurs personnes ont été arrêtées, dans le cadre d'un rassemblement à Savines-Le-lac, sur les rives du lac de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes), où le président Emmanuel Macron devait faire un discours.

Lors des mobilisations contre la réforme des retraites, gardes à vue arbitraires et brutalités policières ont été dénoncées par des manifestants, des élus (archive) et des organisations de défenses des droits humains, comme récapitulé dans cette dépêche AFP (archive). Plusieurs enquêtes ont été ouvertes.

Un homme, blessé par la police en janvier, a dû être amputé d'un testicule (archive). Un militant de Sud-Rail a été éborgné (archive) et une manifestante a eu un doigt arraché par des grenades de désencerclement, selon les syndicats.

Le 30 mars, la Défenseure des droits Claire Hédon s'est saisie d'office des cas des deux manifestants grièvement blessés le 25 lors des violents affrontements survenus à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) dans le cadre cette fois d'une manifestation contre les "mégabassines"

L'institution explique s'être saisie "au regard de la gravité des blessures occasionnées, possiblement par des armes de force intermédiaire, dans un contexte de manifestations".

Les deux manifestants étaient encore dans le coma à cette date, le pronostic vital du second étant toujours engagé. Les familles des deux hommes ont déposé plainte notamment pour "tentative de meurtre".

Cette enquête, de manière indépendante, visera à déterminer "les circonstances dans lesquelles ces blessures ont été occasionnées, et des conditions dans lesquelles les personnes blessées ont été secourues", a précisé la Défenseure des droits.

Côté manifestants, le nombre exact de manifestants blessés est très compliqué à évaluer, tant les sources sont disparates, tandis que les autorités, elles, fournissent des bilans exhaustifs concernant les forces de l'ordre, comme expliqué dans cette dépêche de l'AFP (archive).