47 sacs-poubelles abandonnés dans un bosquet aux Bruyères, dans l’entité de Frasnes-lez-Anvaing

La commune de Frasnes-lez-Anvaing a beau disposer d’un recyparc et proposer des tournées de ramassage des immondices chaque semaine, cela n’empêche pas certaines personnes de trouver plus facile de jeter leurs ordures dans la nature. Cela va d’un pneu à un four en passant par des matelas, de la frigolite quand ce n’est pas des déchets de travaux.

Mais aux Bruyères, récemment, une personne a fait fort : 47 sacs-poubelles ont été jetés dans les bosquets. « 47 ! Notre agent constatateur a remonté tous les sacs pour qu’ils puissent être évacués par le service technique. Nos équipes vont maintenant ouvrir chaque sac-poubelle en espérant trouver un indice sur le nom de la personne. Si par chance, nous tombons sur l’identité de l’inconvenant, il peut s’attendre à une fameuse amende », s’insurge la commune de Frasnes-lez-Anvaing.