La toute nouvelle Lamborghini Revuelto semble ignorer l’air du temps, puisqu’elle dispose toujours d’un énorme (et flambant neuf) moteur V12 de 3.5 litres de cylindrée. Ça n’empêchera pas le constructeur de se plier à la figure imposée du modèle 100% électrique, et ce dans un avenir pas trop éloigné. On le savait déjà, puisqu’un mémo interne à la marque avait fuité, dans lequel était évoqué « un modèle 100% électrique, dont la garde au sol sera supérieure à celle d’une voiture de sport ». Or, en cette ère du SUV tout puissant, cette petite phrase fut vite interprétée par les observateurs.

Lors de ladite interview, Stefan Winkelmann, CEO de Lamborghini, est revenu sur cette interprétation. En fait, entre la garde au sol d’une Revuelto et celle d’un Urus, il y a de la marge. Et il se trouve que non, la Lamborghini électrique ne sera pas un SUV. Il s’agira d’un modèle qui comblera un trou dans la gamme : une grande GT 4 places. Plus ou moins inspirée du concept Asterion de 2014 (celui de l’image) ? Ce serait pas mal. Bref, si les puristes regretteront que Lambo se lance aussi dans l’électrique, le fait qu’il ne s’agisse pas d’un SUV sera peut-être une consolation.