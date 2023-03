Les casseroles écologiques et éthiques des voitures électriques chinoises

La voiture électrique est certes très propre à l’usage (pour peu que l’électricité utilisée le soit), mais ce n’est évidemment qu’une partie de l’histoire. Et si différents bureaux d’études et organes de presse ont déjà observé la voiture électrique par son aspect « production » et par son aspect « droit humain », une étude britannique a pour la première fois rassemblé ces deux aspects. Et ce n’est pas toujours joli joli.

Médaille pour Mercedes, bonnet d’âne pour la Chine

Cette étude montre que les modèles électriques de Mercedes sont les plus vertueux, avec un score (toutefois pas énorme) de 37%. En détail, ça donne 27% pour le respect environnemental, 46% pour les droits humains. Ford est à la seconde place avec 33% (mais le meilleur score en droits humains, 51%), suivi de Volvo avec 31%. Sauf que la marque décroche seulement 24% en droits humains, et c’est un premier indice. En effet, rappelons que Volvo est détenu par le géant chinois Geely. Geely, justement, arrive en queue de peloton, avec une note globale de 6%, à égalité avec Toyota, Kia et Mitsubishi. Et ce n’est pas le pire. On note des 0%, par exemple pour BYD, marque dont le déploiement en Europe va actuellement bon train. Une précision : cette note de 0% est obtenue non pas pour des manquements observés, mais parce que les informations nécessaires à l’étude étaient indisponibles.