Charles De Ketelaere soutenu par ses coéquipiers à l’AC Milan: «C’est un grand joueur, il lui suffit d’un bon match»

Charles De Ketelaere n’y arrive toujours pas. Depuis son arrivée à l’AC Milan en provenance du Club de Bruges pour la somme de 32 millions d’euros l’été dernier, le Diable rouge est en grosse difficulté. En 31 matches disputés, il n’a délivré qu’un seul assist et a perdu sa place de titulaire dans le onze de Stefano Pioli.

Mais ses coéquipiers continuent toutefois à croire en lui. Après Zlatan Ibrahimovic, c’est Sandro Tonali qui a apporté son soutien à De Ketelaere. « C’est normal que ça se passe comme cela, il m’est arrivé la même chose à l’époque. Il a été acheté pour une très grosse somme, on l’a fait venir pour être décisif mais il paye la pression », a déclaré le milieu de terrain italien dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. « C’est un grand joueur, qui doit retrouver sa confiance et nous devons l’aider à y parvenir. Il suffit d’un bon match et nous verrons alors le vrai De Ketelaere. »