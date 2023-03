«Nous sommes en contact»: Barcelone avoue publiquement négocier avec Lionel Messi

Actuellement sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Lionel Messi va devoir trancher pour sa fin de carrière. Si la MLS lui fait actuellement les yeux doux, le champion du monde argentin semble, lui, prêt à continuer l’aventure dans la capitale française. Méfiance toutefois puisque le FC Barcelone est toujours autant déterminé à l’idée de rapatrier la Pulga en Catalogne. Et ce vendredi, le club catalan a multiplié les déclarations publiques pour préciser, si ce n’était pas clair, l’envie de revoir Messi au Barça. « Nous sommes en contact avec l’entourage de Messi », a reconnu Rafa Yuste, vice-président du FC Barcelone lors d’une conférence de presse organisée pour le lancement d’un événement du centre de formation.

« J’aimerais qu’il revienne et je suis sûr que de nombreux fans partagent mon avis. Je crois que les histoires de la vie doivent bien se terminer et c’est pourquoi nous avons des contacts avec Messi, bien sûr. (…) Je pense que c’est la chose la plus naturelle à faire. Quand on est amoureux de quelqu’un, on perd le contact, mais on veut rester amoureux. Et je pense que Leo est également amoureux du Barça et de la ville de Barcelone. Je pense que le destin rendra les choses possibles. Voyons si nous pourrons avoir à nouveau Leo à Barcelone », a ajouté Rafa Yuste, selon les retranscriptions de Sport et Mundo Deportivo.