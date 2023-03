Tennis de table: le Pepin Adrien Rassenfosse se qualifie au forceps pour les demi-finales à Antalya!

« Adrien a tout donné pour venir à bout du Singapourien Isaac Quek (WR 100) pour se hisser en demi-finale du simple messieurs. Le match a été accroché de bout en bout et Adrien a fini par s’imposer 11/9 à la belle. Isaac Quek est un joueur en plein boom avec des victoires récentes sur l’Indien Achanta (WR 52) et sur le Suédois Falck (WR 31). La performance d’Adrien est d’autant plus remarquable. Il affrontera ce samedi le Français Lilian Bardet pour une place en finale », communique ce vendredi l’Association Francophone de Tennis de Table (AFTT).

Le WTT Feeder Series d’Antalya en Turquie est le dernier tournoi de préparation avant les championnats du monde à Durban, en Afrique du Sud, fin mai.