La connexion de train Aix-Verviers-Liège fera peau neuve fin d’année

Le ministre a tout d’abord confirmé que la ligne 44 n’est en rien compromise puisqu’elle ne souffrira d’aucune surpression de points d’arrêts. Par ailleurs, aux questions de la députée Chanson, le ministre a également indiqué qu’un accord a été signé avec les Pays-Bas pour lancer le « Drielanden trein », le « train des 3 pays », qui reliera Liège, Maastricht et Aix-la-Chapelle dès décembre 2023.

La députée fédérale Ecolo de Theux, Julie Chanson a interrogé le ministre Georges Gilkinet en commission de la Mobilité, indique-t-elle dans un communiqué. « J’entends autour de moi des citoyens qui s’inquiètent quant à l’avenir de la ligne 44 et quant à son matériel roulant. Pour prendre le train tous les jours, je ne peux que constater la vétusté de ces trains, leur inconfort ainsi que leur manque d’accessibilité aux PMR et aux vélos ».

Concrètement, la fréquence de ce nouveau train transfrontalier sera de 18 Aller/Retour du lundi au vendredi, 17 Aller/Retour le samedi et de 16 Aller/Retour le dimanche.

Cette nouvelle offre remplacera l’offre actuelle entre Liège et Maastricht. Les voyageurs pourront donc relier Aix-la-Chapelle au départ de Liège soit via Maastricht ou via Verviers. Les voyageurs au départ de Spa pourront rejoindre Aix-la-Chapelle avec une correspondance à Verviers.