Gilles («Koh-Lanta, le feu sacré»): «Même sur l’île, je pensais à mes vaches»

On a l’impression que votre victoire à l’épreuve de confort mardi dernier rebooste encore plus votre punch…

Cette parenthèse enchantée dans un bungalow m’a fait un bien fou. Pour la première fois depuis le début de « Koh-Lanta », j’ai fait un rêve durant mon sommeil car celui-ci était profond. Plus encore que de se jeter sur la nourriture, c’est l’hygiène qui a été la priorité. Se brosser les dents : quel bonheur. J’ai failli manger la pâte à dentifrice. Sur l’île, on a l’impression de n’être jamais propre : on n’a pas de serviette pour se sécher, on n’est jamais totalement au sec, on a du sable qui colle partout.