«Jeux de guerre»: Harrison Ford trop vieux en Jack Ryan

En 1992, Harrison Ford campait pour la première fois Jack Ryan, l’analyste de la CIA imaginé par Tom Clancy. L’interprète d’Indiana Jones succédait ainsi à Alec Baldwin, qui avait joué le personnage dans « A la poursuite d’Octobre rouge ». Harrison Ford incarnera une seconde fois le héros en 1994 dans « Danger immédiat ».

Depuis, Jack Ryan a été joué par Ben Affleck, Chris Pine et John Krasinski. Des comédiens tous beaucoup plus jeunes que Harrison Ford, quinquagénaire lorsqu’il a endossé le rôle. Et le comédien lui-même reconnaît qu’il était trop âgé. « J’ai toujours été trop vieux pour le rôle », confie-t-il avec le recul. Et quand on lui a proposé de rempiler en 2002 pour « La somme de toutes les peurs », à l’aube de la soixantaine, il déclina, laissant la place à Ben Affleck, âgé de 30 ans.