Felice Mazzù, avant le déplacement du Sporting de Charleroi à Westerlo: «La force d’un groupe, on la voit dans cette situation que l’on a connue à Anvers et qu’on vit encore cette fois»

Fort de son succès à l’Antwerp, le Sporting de Charleroi se rendra à Westerlo ce samedi en début de soirée pour tenter de confirmer ce brillant succès après deux semaines particulières. « On sort de deux semaines atypiques avec une première de congé puisqu’il était plus intéressant de récupérer mentalement que de s’entraîner à quatre ou cinq et ensuite celle-ci où on a récupéré les joueurs au compte-gouttes en fonction des sélections internationales. Ce n’est pas l’idéal pour préparer un match, mais c’est une preuve que les joueurs et le club grandissent. Et même si c’était particulier, j’ai senti beaucoup de positif avec beaucoup d’intensité et une très bonne atmosphère », pointait Felice Mazzù ce vendredi. Tandis qu’il avait insisté, au même titre que Stefan Knezevic dans nos colonnes, sur l’importance du succès à l’Antwerp pour le groupe sambrien, le tacticien des Zèbres estimait que la trêve internationale n’avait pas eu d’effet néfaste là-dessus. « Même avec la coupure, quand tu sors d’une victoire contre l’Antwerp, elle ne peut s’évaporer aussi vite. Les joueurs doivent se rappeler de la manière avec laquelle on a gagné ce match. Cela doit nous servir de projection pour la fin de la saison. J’aimerais maintenant qu’on soit meilleur avec le ballon. »

Pour cette rencontre en Campine, Felice Mazzù sera privé de plusieurs cartouches en défense centrale avec les blessures de Jules Van Cleemput et Mehdi Boukamir, en plus de la suspension de Damien Marcq. « Le choix est plus limité, mais il reste grand. En considérant que Joris Kayembe entre aussi en ligne de compte et alors qu’il y a aussi Valentine (Ozornwafor) et le retour de blessure de Jonas Bager. » Et l’entraîneur carolo ne sera pas le seul à devoir modifier ses batteries puisque Maxim De Cuyper est suspendu. « Je suis convaincu qu’il sera remplacé par de la qualité car le noyau de Westerlo en regorge. Ce sera un nouveau match compliqué, peut-être encore plus qu’à l’Antwerp dans un stade qui sera bouillant vu la bonne saison de Westerlo, qui peut encore rêver du Top 4. »

Ambiance hostile ou pas, Felice Mazzù entend bien s’appuyer sur ce qui a fonctionné à l’Antwerp pour vaincre les Campinois ce samedi et rester en lice pour une place dans le Top 8, sans se projeter sur un éventuel duel contre Malines, dont l’affaire passera devant la CBAS le 7 avril prochain. « On prend match après match. Qu’il en reste quatre ou cinq, ce n’est pas la question en ce moment où on ne doit penser qu’à Westerlo. Le fait que les autres équipes soient au côté de Malines dans cette affaire montre qu’on dérange ou qu’on est craint. De notre côté, même si on aura encore des absents ce samedi, le message que je veux faire passer est qu’il n’y a pas d’excuses d’absences, de fatigue après les matches internationaux ou quoi à avoir. Je veux des joueurs avec le même état d’esprit qu’à l’Antwerp. C’est de cette manière que je veux que l’on aborde ce duel. On doit insister sur les valeurs qui nous ont permis de prendre les trois points au Bosuil. La force d’un groupe, on la voit dans cette situation que l’on a connue à Anvers et qu’on vit encore cette fois. »

Pour ce match très important, Felice Mazzù a repris un groupe de 19 joueurs, parmi lesquels on retrouve donc Jonas Bager et Joris Kayembe pour la première fois depuis quelques semaines. Le groupe (19 joueurs) : Koffi, Delavallée, Patron, Andreou, Ozornwafor, Bager, Knezevic, Kayembe, Monticelli, Tchatchoua, Mbenza, Ilaimaharitra, Zorgane, Heymans, Hosseinzadeh, Doké, Bongiovanni, Badji, Bayo. Blessés : Benbouali, Boukamir, Van Cleemput, Morioka, Stulic.