Installation de logements modulaires à Watermael-Boitsfort: Le PS insiste sur la vocation sociale et solidaire du site

L’installation de 15 logements modulaires sur le site du Chant des Cailles à Watermael-Boitsfort va débuter dans les prochains jours. Ces logements sont une réponse à la crise humanitaire générée en partie par la guerre en Ukraine.

« Ces deux terrains appartiennent aux locataires sociaux du Logis-Floréal, ils ont donc une vocation sociale et solidaire. Social et solidaire, cela veut dire que plusieurs fonctions de la ville peuvent et doivent s’y développer. C’est la vision que le PS a toujours soutenue pour ces terrains » précise Martin Casier, chef de groupe PS au conseil communal de Watermael-Boitsfort.