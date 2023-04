L'International Dog Show de Luxembourg se renouvelle : Des attractions captivantes pour les 105ème et 106ème éditions

Plus qu'un concours, l'événement est à la fois une plateforme d'information pour les propriétaires et futurs propriétaires de chiens et un salon grand-public d’articles et accessoires pour animaux de compagnie. La FCL a mis en place des règles strictes pour assurer la sécurité et le bien-être des chiens pendant toute la durée de l'exposition avec des contrôles vétérinaires réguliers sur le site.

4.000 chiens participent

Au programme : plus de 4.000 chiens répartis en dix groupes différents participeront à l'événement et tenteront de se qualifier entre autres pour la plus grande exposition canine du monde, Crufts. Les visiteurs pourront également assister à une série d'activités et d'événements conçus pour éduquer et divertir, notamment des spectacles mettant en scène des chiens d'assistance et des chiensguides de l'Amicale vun der Schoul fir Assistenzhonn asbl (ASA) et des Chiens Guide de l'Est.