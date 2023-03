Yves a vécu une sinistre mésaventure alors qu’il roulait sur l’autoroute: les dégâts lui coûtent très cher, «il a basculé et s’est collé à la voiture…»

« Il a basculé et s’est collé à la voiture. Il a ensuite roulé sur la chaussée pendant un certain temps, causant des dégâts considérables », explique Yves. « Heureusement, nous avons pu nous arrêter assez rapidement ».

Yves rattache alors son vélo à l’aide d’une corde et rentre chez lui. Dès le lendemain, il se rend chez son garagiste Volkswagen chez qui il avait acheté le porte-vélos un an auparavant.

« Ils l’ont gardé et l’ont examiné. Ils n’avaient jamais vu cela auparavant », raconte Yves qui, en parallèle fait réparer son vélo pour 385 €. Pendant tout un temps, le Belge n’a aucune nouvelle de Volskwagen. C’est après avoir insisté plusieurs fois qu’il reçoit un porte-vélos de substitution.

En septembre dernier, Yves Lehaen reçoit alors un appel de Volskwagen qui lui propose de garder le produit mais il n’est pas de cet avis. « Je n’ai pas accepté », réagit catégoriquement Yves. « Le porte-vélos Thule est plus pratique. J’ai l’impression qu’on me fait marcher ».

Yves insiste donc et précise qu’il a droit à une réparation ou au remplacement de son porte-vélos car il est sous garantie. Après plusieurs mois, le Belge obtient gain de cause. D’Ieteren contacte alors Thule et quatre mois un nouveau produit est livré. Le porte-vélos n’est pas tombé en panne mais présentait en fait une erreur de production.