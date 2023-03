Agression sexuelle sur une ado de 14 ans dans le Rapido à Aqualibi: «C’était une chasse organisée»

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné un jeune à un an de prison ferme ainsi qu’une privation pour cinq ans de ses droits civils et politiques : en cause, une agression sexuelle dans l’enceinte du parc aquatique d’Aqualibi, renseigne La Dernière Heure.

Les faits remontent précisément au 3 août dernier. Ce jour-là, une adolescente âgée de 14 ans décide de passer une journée à Aqualibi. Alors qu’elle se rend dans le Rapido, une attraction phare, un autre jeune la suit d’un peu trop près. À ce moment, entre deux tourbillons de vagues, elle sent une main qui, une fois, remonte sa jambe, et une autre fois, caresse sa poitrine.

Alice (prénom d’emprunt) a de suite été trouver le responsable de l’attraction et l’ado en question sera identifié après le visionnage des caméras de surveillance. « Il m’a collée puis, quand nous nous sommes retrouvés au pied du Rapido, il m’a fait un signe de la tête que j’ai interprété comme étant ‘Viens avec nous’. J’ai dit non », explique la jeune fille lors de l’audience.

Le père de la jeune fille a réclamé un double dommage moral de 3.750 € pour sa fille et lui, expliquent nos confrères de La DH. Un double dommage moral qui a été accordé en plus de la peine d’un an d’emprisonnement. « C’était une chasse organisée. On le voit suivre ma fille d’attraction en attraction. Il est temps que la justice belge protège nos enfants. »