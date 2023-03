Budget fédéral:le signal porté vers les entreprises est «négatif», juge l’UCM

L’UCM regrette également la mise à contribution des employeurs, qui seront contraints de payer une partie du chômage économique. «Cette mesure touche durement les employeurs qui pratiquent les bas et moyens salaires et qui, par définition, n’ont pas la possibilité, économiquement, de maintenir leurs salariés au travail et sont de facto plus fragiles», dénonce l’organisation de défense des indépendants.