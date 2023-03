Assassinat de la baronne Myriam Ullens: voici les enfants et petits-enfants de «Mimi»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’assassinat, mercredi matin, de la baronne Myriam Ullens de Schooten, née Lechien, fait le tour du monde. Cette dame âgée de 70 ans était non seulement la femme d’un homme richissime mais elle s’était aussi fait un nom dans le monde de l’art, du mécénat et de la mode.

De plus, « Mimi » comme on l’appelait familièrement a été tuée de 6 coups de feu tirés par son beau-fils, Nicolas Ullens, qui est aujourd’hui incarcéré.

Si sa belle-fille (voir ci-contre) n’est pas tendre à l’égard de sa belle-mère décédée, il est important de respecter sa mémoire, de ne pas la salir et de montrer ô combien elle était aimée par sa famille née de son premier mariage. Une union avec un certain Roger Lemaire dont on ne sait pas grand-chose à part qu’il devait être français.