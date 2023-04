Nouveau bâtiment, 5 nouvelles cuves, etc: l’usine de mozzarella Solarec, à Baudour, détaille tous ses nouveaux projets

La coopérative « Laiterie des Ardennes » et son usine Solarec à Baudour envisagent la construction d’un bâtiment pour abriter une station de nettoyage en place (NEP), la création d’un quai de dépotage, l’installation d’une production d’eau glacée, soit avec deux cuves, soit avec deux compresseurs et la mise en œuvre d’une 3e ligne d’écrémage-pasteurisation.

« Ces réalisations sont nécessaires pour répondre à la croissance de l’entreprise et sont par ailleurs de nature à pérenniser l’outil et l’emploi directs et indirects. La coopérative Laiterie des Ardennes représente 2.200 producteurs et compte 520 collaborateurs », précise l’entreprise dans un communiqué.