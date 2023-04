Premier dénombrement du sans-abrisme et de l’absence de chez soi en Brabant wallon

Les partenaires du RSBW ont été nombreux à participer puisque 43 organisations ont pris part, le 28 octobre 2022, au remplissage de questionnaires. Ces résultats vont asseoir le développement du Relais social et lui permettre de construire des bases solides pour les projets à venir.

Au total, ce sont 9 communes, de l’ouest à l’est du Brabant wallon, qui ont participé à cette première expérience (Rebecq, Tubize, Nivelles, Ottignies Louvain-la-Neuve, Wavre, Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, Walhain et Jodoigne). L’intérêt de toucher des zones rurales permet de sortir des visions trop étriquées d’un sans-abrisme exclusivement urbain.

Concrètement, au niveau des résultats…

Sur les 9 communes, ce sont 888 personnes qui ont été comptabilisées. Parmi celles-ci, 267 enfants sont directement ou indirectement concernés par la situation d’un de leur parent. Parmi les enfants, 68 % sont hébergés en foyer d’hébergement (maisons d’accueil, logements de transit et d’urgence des CPAS) et aucun ne se retrouve seul ou non accompagné.