Travaux et rues bloquées à Mons: une autre rue centrale va être fermée, des riverains excédés lancent une pétition!

Depuis le début de semaine, circuler à Mons s’apparente à un véritable casse-tête, tant pour les automobilistes que pour les piétons. De nombreux travaux sont en cours. La gare et tout son quartier alentour, la place Nervienne ainsi que le square Roosevelt sont en chantier. Résultat : certaines zones de la ville sont difficilement accessibles. Mauvaise nouvelle ce vendredi : on apprend que la rue de Bertaimont va être fermée à son tour…

Des commerçants, difficilement accessibles, sont aussi lourdement impactés. Comme nous vous l’expliquions dans une précédente édition, Mirella Stivaletta et Ludmilla Benamer, gérantes respectivement de la brasserie l’Express et de Bil’Gourmandises, ont dû fermer.

Les deux gérantes se demandent comment elles vont payer leur loyer. - N.Z.

Lire aussi Début des travaux du square Roosevelt à Mons: avec ceux de la place Nervienne et de la gare, difficile d’accéder au quartier!

Ce n’est pas fini…

Sur les réseaux sociaux, les critiques fusent : « Mons, à fuir », « De pire en pire »… À tel point qu’une pétition a été lancée. Nommée « Pour une meilleure gestion des chantiers et de la mobilité », elle compte plus de 130 signatures. « Nous sommes confrontés à de nombreux travaux à Mons et un plan de mobilité a été mis en place sans concertation avec les citoyens et les commerçants », peut-on lire dans la pétition. « Nous demandons une réévaluation de la gestion des chantiers et de sa mobilité aux alentours afin que les riverains puissent continuer à vivre normalement et que les commerçants puissent survivre durant l’année de travaux prévus à l’agenda. »

Lire aussi Invraisemblable à Mons: à cause des travaux, les voyageurs arrivés en train doivent désormais effectuer un détour de presque 1 km pour se rendre à l’espace TEC, pourtant situé en face de la gare

La rue de Bertaimont va aussi être refaite. - E.G.

Une année de travaux en effet car d’autres rénovations de voiries sont prévues. La rue de Bertaimont, la rue Lamir, la place des Martyrs, la rue de Bouzanton et la Grand’Rue vont aussi être refaites. Ces travaux doivent être menés dès ce lundi 3 avril et jusqu’au 30 juin prochain. Voici les dispositions de circulation pour la phase 1 du chantier :

Rue de Bertaimont : le stationnement et la circulation sont interdits.

Rue Lamir et place des Martyrs : plusieurs places de parking sont interdites.

Rue de Bouzanton : le sens unique de circulation est maintenu et l’arrêt et le stationnement sont interdits de part et d’autre de la chaussée entre 7 et 18h.

« Un itinéraire de déviation est possible par la rue des Canonniers, rue Masquelier, et l’axe de la rue des Capucins », indique la Ville de Mons sur son site web. « Les livraisons à la rue Achille Legrand seront assurées par les rues du Béguinage et de Bouzanton. » Face à ces nouvelles mesures, des Montois ont de nouveau fait entendre leur mécontentement.