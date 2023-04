Le potager de Sim: des potagers en kit et sur mesure entièrement artisanaux à Tubize

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a quelques années, Simon a constaté que le marché des potagers en kit, ou sur mesure, était très pauvre : « Il n’existait rien ou alors à des prix exorbitants », explique-t-il. Étant bricoleur, il a donc décidé de créer son propre système. « Mes proches ont tous trouvé ça génial, ils m’ont dit que je devais commercialiser mon concept et montrer ça aux gens », ajoute Simon. Malgré quelques doutes et quelques craintes, il s’est lancé en tant qu’indépendant complémentaire, pour vendre ses potagers, entièrement fabriqués de ses mains, « et ça a tout de suite bien pris ».