«J’ai toujours la même apparence»: cette jeune femme est souvent prise pour une enfant en bas âge, et pourtant…

Aboli Jarit a 20 ans mais elle ne mesure qu’un peu plus d’un mètre et doit encore porter des couches tous les jours car elle n’a pas de vessie. Toute jeune, elle a été diagnostiquée d’une maladie rare : un rachitisme rénal qui provoque des déformations osseuses et a interrompu sa croissance, explique The Sun.

Mais malgré les difficultés au quotidien, cette chanteuse originaire d’Inde se dit heureuse d’avoir l’air aussi jeune. « À 20 ans, je me sens bien, chanceuse et très spéciale », a déclaré Aboli à NeedToKnow.online.