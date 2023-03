Le compte est bon pour la commune d’Estaimpuis, de la «poudre aux yeux» pour l’opposition

Après deux années de crise, les finances reprennent et sont de nouveau comparables à celles de l’année 2019, avant cette crise sanitaire. Cela est notamment dû à l’augmentation des recettes possible grâce à la reprise des différentes activités. Un bon compte qui augure la mise en place de nombreux projets au cours de l’année 2023 : la place de Saint-Léger, un subside extra à la zone de police pour des caméras ANPR, de nouveaux jeux pour le parc de Bourgogne,...

Lire aussi Bientôt un distributeur Batopin près de l’administration communale de Celles?

Distribution de « Magritte »

L’opposition ne voit toutefois pas les choses sous cet angle. « Malgré l’effet d’une poudre aux yeux, la réalité peut parfois montrer que même si on connait tous les chemins de notre pays, il vous arrive de flirter avec les balises du borderline », regrette Bernard Wattez, pointant particulièrement le poste « Fêtes et Manifestations » du compte communal. « L’événement de l’année : l’élection de Miss et Miste Estaimpuis ! », annonce le conseiller Pour Vous ! avant de remettre différents « Magrittes » aux membres du Collège communal. Le plus significatif, le « Magritte des Magrittes », à un membre du Collège. « Comment ose-t-il voter ce compte communal alors qu’il ne paie même pas ses taxes communales depuis deux ans ? Avec un brin d’honneur, ce membre devrait démissionner de cette assemblée », martelle Bernard Wattez.