La Provence s’invite dans le Borinage: lechâteau de Boussu accueille un marché provençal

Le village provençal, c'est un authentique marché du sud de la France, annoncent les organisateurs.

Avec ses couleurs, les senteurs des produits du terroir et l’accent du Sud de la France, c’est un réel avant-goût de vacances ! Plus de 40 exposants seront présents. Vous y trouverezdes savons, de la lavande, des macarons... Mais également des fougasses, des biscuits, du miel, des olives et tapenades, du saucisson, du fromage...