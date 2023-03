Landry Dimata: «Je veux revenir chez les Diables avant la retraite de Lukaku»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le sourire n’est pas feint. Landry Dimata est heureux de pouvoir accueillir des journalistes belges dans le restaurant attenant au stade de NEC Nimègue niché dans une forêt. A 25 ans, l’attaquant a retrouvé goût au ballon rond après plusieurs années difficiles entre un passage à Anderlecht jonché par des blessures au genou et une aventure à l’Espanyol où il est passé du rêve au cauchemar. Prêté sans option d’achat à NEC Nimègue, Dimata affronte le PSV Eindhoven ce samedi (20h). L’occasion de faire gonfler ses statistiques – 8 buts et 2 assists en 22 matchs de championnat – et d’attirer le regard des recruteurs. Avec parfois un brin de mégalomanie, le garçon est toujours pleinement convaincu qu’il peut encore atteindre les sommets du football.

Landry Dimata, vous avez retrouvé la forme et le chemin du but à NEC Nimègue…

Je me sens bien. Et encore mieux depuis la trêve hivernale. Venir aux Pays-Bas était nécessaire. Je devais me jeter dans une nouvelle aventure et me concentrer sur moi-même. Je suis la première personne à me rendre compte que je me sens mieux. Et j’en suis fier. Aujourd’hui, je suis un homme différent. C’est cette partie intérieure qui a permis les changements sur le terrain. Cela peut paraître fou mais j’ai retrouvé mon identité et ce pourquoi je joue au foot.