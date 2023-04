«Je reçois des messages d’inconnues qui espèrent que ça ne marche pas avec Jessica»: Alexandre revient sur l’épisode 4 de «Mariés au premier regard»

À l’issue de ce quatrième épisode diffusé sur RTL tvi, tout semble rouler pour Alexandre et Jessica…

Le voyage commence très bien avec Jessica, je ne pouvais pas rêver mieux. Il y a vraiment une alchimie qui se passe entre nous, on profite du soleil, tout va bien.

Dès le jour du mariage, on a senti une complicité qui s’est installée naturellement, on rigole, on comprend qu’on a plein de points communs. On profite pleinement de notre rencontre.

Maintenant que vous connaissez mieux Jessica, quelles sont ses qualités ?

Elle est vraiment drôle, on partage le même humour. C’est une fille qui paraît sûre d’elle, mais au fond, elle a plein de doutes, et j’apprécie d’apprendre à la connaître, on partage beaucoup tous les deux.

Lire aussi «Mariés au premier regard»: voici pourquoi Alexandre est si bronzé lors des premiers épisodes

A contrario, avez-vous repéré un défaut chez Jessica ?

On est tous les deux un peu jaloux. C’est le petit défaut qu’on a. Il faut en discuter, essayer de trouver des points d’accord pour être au mieux par la suite.

Quelles limites pourriez-vous imposer pour « gérer » cette jalousie ?

Dès le début, on se met d’accord, même si c’est encore un peu flou. On se dit qu’on ne va pas parler à d’autres personnes, malgré le fait qu’on va venir nous parler. On met des règles pour que le couple puisse au mieux avancer.

Depuis la diffusion des épisodes sur RTL tvi, des inconnues ou des ex sont-elles venues vous contacter ?

Des inconnues, oui, ça fait partie de l’expérience, on le savait. On a des personnes bienveillantes, et d’autres qui espèrent que ça ne marche pas.

Ce passage à la télévision a-t-il eu un impact sur votre quotidien ?

Oui. Se faire reconnaître en rue, c’est nouveau. On nous interpelle, on nous appelle où qu’on aille.

Lire aussi «Je n’aime pas, je n’adhère pas à l’émission»: Michel annonce sa participation à «Mariés au premier regard», sa sœur Nadine ne cache pas son opinion (vidéo)

Ce retour à la réalité, en Belgique, ça ne vous fait pas peur ?

C’est vrai qu’en voyage de noces tout se passe bien parce qu’on n’a rien d’autre à penser que de profiter du soleil et des cocktails. Le retour à la réalité est une vraie crainte pour tous les deux, c’est pourquoi on met des limites et qu’on prépare au mieux notre retour en Belgique.

À la fin de l’épisode, on vous entend dire que « ça ne s’arrêtera pas ». Jessica, c’est la bonne ?

Oui je suis certain. Je le gardais en moi mais le jour du mariage, j’ai eu un coup de foudre. On sent qu’il y a ce petit truc en plus par rapport à d’autres relations qu’on pourrait avoir. J’y crois à 100 %.

Après le mariage, les enfants ?

Oui. Je suis très famille, Jessica aussi. On en discute tous les deux pendant le voyage. On a envie d’avancer et de fonder une famille, ça, c’est sûr.