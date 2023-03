Le canapé de «Friends» fort prisé par les people lors de l’inauguration de l’expo!

Elle est là ! Depuis ce vendredi 31 mars, les visiteurs peuvent découvrir l’exposition « The Friends Experience » au Palais 4 de Brussels Expo, au Heysel, et se prendre en photos dans les décors mythiques de la sitcom des années 90. Et le succès est d’ores et déjà au rendez-vous avec plus de 53 000 tickets déjà vendus.

Jeudi soir, l’inauguration officielle a eu lieu en présence de nombreuses personnalités du petit écran. Et les peoples se sont prêtés au jeu comme tous les fans de la série en prenant la pose dans le célèbre canapé orange avec en toile de fond la fontaine du générique. Clairement, « The Friends experience » n’a pas usurpé son statut d’expo la plus instagrammable du moment !