Le games.brussels Space inauguré au centre d’entreprise Dansaert

Un tout premier espace spécialement dédié aux créateurs de jeux vidéo, le games.brussels Space, a été inauguré ce 30 mars au centre d’entreprise Dansaert, jetant les bases d’un nouveau site de prédilection pour cette industrie montante.

Les perspectives de croissance, particulièrement significatives pour la capitale de l’Europe, rejoignent également les perspectives d’emploi avec, à termes, des formations à la clé. C’est pourquoi la Ville de Bruxelles a décidé de répondre aux besoins du secteur par un soutien financier et la mise à disposition d’un espace qui permette de fédérer le milieu.. « Ce projet, au croisement de trois de mes compétences d’échevin, représente un aboutissement : celui du soutien à un secteur passionnant, aux perspectives multiples, à la fois au niveau social, économique et culturel. Bruxelles a tous les atouts pour devenir la capitale du jeu vidéo en Belgique, ce qui est déjà démontré par l’immense succès du games.brussels Space », se réjouit Fabian Maingain (DéFI), échevin des Affaires économiques, de l'Emploi, de la Smart City et de la Simplification administrative à la Ville de Bruxelles.