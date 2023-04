Avec 2 millions € de subsides, Braine-le-Comte va refaire plusieurs voiries du quartier de la gare

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Près de deux millions d’euros : ce sont les subsides que Braine-le-Comte recevra prochainement dans le cadre du Plan d’investissement communal (PIC) et du Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité (PIMACI). Dans le premier cas, c’est un montant de 985.000 € qui est prévu, pour des travaux subsidiables à 60 % (il faut donc ajouter 40 % de part communale), dans le second, un peu plus d’1 million €, pour des travaux subsidiables à 80 % (part communale de 20 %).

Mais pour transformer cette promesse de subsides en réalité, puis en travaux, il faut réaliser et transmettre des fiches projets reprenant les futurs chantiers concernés. Huit fiches ont ainsi été réalisées, et approuvées à l’unanimité au conseil communal de lundi. Et autant de voiries, pour des travaux estimés au total à plus de 5,5 millions €, dont 1,1 million d’intervention de la SPGE (principalement pour l’égouttage de la Grand-Place), 2,5 millions de part communale et plus de 3 millions de subsides PIC et PIMACI. Soit 1 million € de subsides en plus que ce qui est promis… Logique ?