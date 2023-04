Une clinique privée de chirurgie esthétique en projet à Mons: une enquête publique est lancée

« Ce sera un bâtiment de plain-pied avec une architecture contemporaine. Nous souhaitons que l’endroit soit qualitatif. C’est important que les patients se sentent à l’aise dans ce type de structure », nous explique l’architecte en charge du projet. Celui-ci espère démarrer les travaux le plus tôt possible, normalement aux environs du début de l’année prochaine. Le chirurgien est le dr. Gheerardyn, un plasticien déjà installé à Mons. Ce médecin spécialisé consulte à Ambroise Paré.

Une clinique privée qui réalise des chirurgie esthétique souhaite ouvrir à Mons. Une enquête publique sera lancée ce mercredi 5 avril et durera jusqu’au vendredi 21 avril. La clinique privée doit prendre ses quartiers Résidence de la Bascule 17 à Mons. Elle comprendra une salle d’opération, une salle de réveil, une chambre d’hôpital de jour et deux bureaux de consultation. Ainsi que toutes les installations qu’un bâtiment de ce type a besoin comme une batterie stationnaire d’alimentation, une pompe à chaleur ou encore une installation de stockage temporaire de déchets de soins de santé, de classe B2.

Les infos pratiques

Si vous souhaitez participer à cette enquête publique, vous pouvez consulter le dossier, uniquement sur rendez-vous, à partir de ce mercredi, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h, ainsi que le mardi jusqu’à̀ 20 heures. Vous pouvez aussi envoyer vos observations par courrier à l’adresse Administration communale de et à Mons – Grand’Place, 22, soit via cette adresse mail : environnement@ville.mons.be.